По данным источника, черно-белые также находятся в переговорах по переходу Лео Гогличидзе из "Ахмата". Трансфер защитника из Грозного оценивается в 7 млн рублей.
Петров является уроженцем Франции, прошлый сезон футболист провел в польском "Шленске" и венгерском "Фехерваре". Этим летом клуб из Венгрии выкупил контракт защитника у польской стороны за 150 тысяч евро.
Источник: Metaratings
"Торпедо" договорилось о трансфере болгарского защитника
"Торпедо" достигло соглашения о переходе защитника сборной Болгарии Симеона Петрова.
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