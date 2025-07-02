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"Торпедо" договорилось о трансфере болгарского защитника

"Торпедо" достигло соглашения о переходе защитника сборной Болгарии Симеона Петрова.
Фото: IMAGO
По данным источника, черно-белые также находятся в переговорах по переходу Лео Гогличидзе из "Ахмата". Трансфер защитника из Грозного оценивается в 7 млн рублей.

Петров является уроженцем Франции, прошлый сезон футболист провел в польском "Шленске" и венгерском "Фехерваре". Этим летом клуб из Венгрии выкупил контракт защитника у польской стороны за 150 тысяч евро.

Источник: Metaratings

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