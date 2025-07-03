"У меня был вариант остаться в "Ростове", но я предпочел "Балтику". Отчасти – из-за тренера. Андрей Талалаев лично позвонил, позвал, хотелось бы с ним снова поработать", - цитирует Уткина "ВсеПроСпорт".
Уткин выступал под руководством Талалаева в "Ахмате". Футболист принадлежит "Ростову", следующий сезон проведет на правах аренды в "Балтике". Калининградский клуб получит возможность выкупить контракт игрока за 2 млн евро.
Уткин рассказал, почему решил перейти в "Балтику"
Полузащитник "Балтики" Даниил Уткин объяснил, почему решил перейти в клуб из Калининграда.
Фото: ФК "Ростов"