"Никто не узнает, из-за чего это произошло. Сложно сказать. Со стороны казалось, что Николич не похож на человека, который кинет", — цитирует Кучаева "РБ Спорт".
Николич руководил ЦСКА в качестве главного тренера команды ровно один сезон. Под его руководством красно-синие выиграли Кубок России, а также завоевали бронзовые медали чемпионата РПЛ. В июне специалист покинул клуб ради работы в греческом АЕКе.
Кучаев - о Николиче: не похож на человека, который кинет
Полузащитник "Ростова" Константин Кучаев отреагировал на уход Марко Николича из ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА