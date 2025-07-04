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Кучаев - о Николиче: не похож на человека, который кинет

Полузащитник "Ростова" Константин Кучаев отреагировал на уход Марко Николича из ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА
"Никто не узнает, из-за чего это произошло. Сложно сказать. Со стороны казалось, что Николич не похож на человека, который кинет", — цитирует Кучаева "РБ Спорт".

Николич руководил ЦСКА в качестве главного тренера команды ровно один сезон. Под его руководством красно-синие выиграли Кубок России, а также завоевали бронзовые медали чемпионата РПЛ. В июне специалист покинул клуб ради работы в греческом АЕКе.

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