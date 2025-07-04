"Варианты из РПЛ? Было два. С одним, который меня устраивал, не получилось — ждут, наверное, вратаря моложе. Вторым я отказал сам", — приводит слова Беленова Sport24.
Беленов в пятницу официально перешел в "Уфу" на правах свободного агента. Летом голкипер покинул "Факел" по окончании контракта. За воронежскую команду в минувшем сезоне вратарь провел 13 матчей, в которых пропустил 19 мячей.
Два клуба РПЛ интересовались подписанием Беленова
Вратарь "Уфы" Александр Беленов заявил, что имел два предложения из РПЛ после ухода из "Факела".
Фото: ФК "Факел"