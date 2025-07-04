Матчи Скрыть

Клубный чемпионат мира

Новости
Флуминенсе
22:00
Аль-ХиляльНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо
3 - 1 3 1
ПартизанЗавершен

Экс-вратарь "Химок" Кокарев не смог договориться с "Динамо", "Краснодаром" и "Сочи"

Бывший вратарь "Химок" Никита Кокарев испытывает проблемы при поиске нового клуба.
Фото: ФК "Арсенал" Тула
По данным Sport Baza, 22-летний голкипер не смог договориться с "Динамо" Мск, "Сочи" и "Краснодаром" из-за больших запросов со стороны агентов. Единственный вариант для вратаря - "Крылья Советов", которые должны получить деньги за трансфер Ивана Сергеева.

Кокарев минувший сезон провел в "Химках" 25 матчей во всех турнирах и пропустил 47 мячей. Голкипер получил статус свободного агента после расформирования подмосковного клуба.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится