По данным Sport Baza, 22-летний голкипер не смог договориться с "Динамо" Мск, "Сочи" и "Краснодаром" из-за больших запросов со стороны агентов. Единственный вариант для вратаря - "Крылья Советов", которые должны получить деньги за трансфер Ивана Сергеева.
Кокарев минувший сезон провел в "Химках" 25 матчей во всех турнирах и пропустил 47 мячей. Голкипер получил статус свободного агента после расформирования подмосковного клуба.
Экс-вратарь "Химок" Кокарев не смог договориться с "Динамо", "Краснодаром" и "Сочи"
Бывший вратарь "Химок" Никита Кокарев испытывает проблемы при поиске нового клуба.
Фото: ФК "Арсенал" Тула