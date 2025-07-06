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Товарищеские матчи. Клубы

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Крылья Советов1 тайм
Зенит
19:30
БалтикаНе начат

Заболотный появится в стартовом составе "Спартака" в товарищеской игре с "Крыльями Советов"

Московский «Спартак» и самарские «Крылья Советов» объявили стартовые составы на товарищеский матч.
Фото: ФК "Спартак"
«Спартак»: Максименко, Бабич, Литвинов, Рябчук, Хлусевич, Умяров, Мартинс, Барко, Мангаш, Солари, Заболотный.

«Крылья Советов»: Песьяков, Ороз, Евгеньев, Божин, Костанца, Марадишвили, Сутормин, Витюгов, Печенин, Рахманович, Игнатенко.

Игра пройдет в Москве на домашнем стадионе «красно-белых» «Лукой Арена». Начало - в 17:00.

Напомним, 1 июля, «Спартак» объявил о подписании контракта с Заболотным - соглашение заключено по схеме «1+1».

По итогам сезона-2024/25 «красно-белые» заняли четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 57 очков. «Крылья Советов» финишировали на десятой позиции. В активе самарского клуба 31 балл.

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