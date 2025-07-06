«На связи ли я с Сафоновым? Ну я не тот тренер, который каждый день будет звонить, писать, но поздравляем друг друга с победами. Он мне передал майку Баркола», - цитирует Мусаева «Чемпионат».
Напомним, что Сафонов перешел в «ПСЖ» из «Краснодара» прошлым летом. За прошедший сезон голкипер провел 17 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 13 голов.
Вместе с французским клубом вратарь выиграл Лигу чемпионов, а также чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции.
«Быки» впервые в своей истории стали чемпионами России.
Мусаев рассказал, поддерживает ли он связь с Сафоновым
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев ответил, поддерживает ли он связь с бывшим вратарем «быков» Матвеем Сафоновым, который сейчас выступает за французский «ПСЖ».
Фото: ФК "Краснодар"