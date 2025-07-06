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Тренер "Пари НН" Шпилевский: мы привлекаем молодых игроков, но главное - чтобы они соответствовали уровню основы

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский высказался на тему привлечения молодых футболистов к работе с основной командой.
Фото: ФК "Пари НН"
«С нами работает Артём Чистяков, также в матче с «Текстильщиком» сыграл Иван Бреславцев. Тренируется Дмитрий Заботкин. Как видите, мы привлекаем молодых игроков, но главный критерий - чтобы они соответствовали уровню основы. Так что делать это нужно не для публики, а ребята должны место в первой команде заслужить. Я буду наблюдать за матчами молодёжки», - приводит слова Шпилевского официальный сайт нижегородского клуба.

37-летний специалист возглавил «Пари НН» летом этого года. До этого он работал с кипрским «Арисом».

В минувшем сезоне нижегородская команда заняла 13-е место в турнирной таблице РПЛ и проиграла в переходных матчах «Сочи». Решением РФС клуб обратно получил право сыграть в Премьер-Лиге.

В первом туре предстоящего сезона «Пари НН» сыграет с «Краснодаром» на домашней арене.

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