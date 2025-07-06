«Спартак» хотел приобрести Сергеева. Но я считаю, что он принял правильное решение, потому что в «Динамо» он будет полезнее, чем в «Спартаке». Там другая философия. И Иван Сергеев, наверное, не подошел бы красно-белым. Я сегодня посмотрел еще раз на «Спартак» и думал, помог бы ему Сергеев? Думаю, нет. Потому что красно-белые играют немного в другой футбол. Предложение от «Спартака» было выгоднее для клуба? Возможно. У «Зенита» было приоритетное право выкупа контракта. Но клуб им не воспользовался», — заявил Пименов «СЭ».
Нападающий был представлен в новом клубе во время матча Братского кубка с белградским «Партизаном» в пятницу, 5 июля. Контракт 30-летнего форварда рассчитан до 2028 года.
В прошедшем сезоне нападающий провел 26 матчей в РПЛ, в которых отметился 9 забитыми мячами и 3 ассистами. Текущая рыночная стоимость 30-летнего форварда составляет 3 миллионов евро по версии Transfermarkt.
Пименов: Сергеев в "Динамо" будет полезнее, чем в "Спартаке"
Заместитель генерального директора «Крылья Советов» Руслан Пименов поделился мнением о переходе нападающего Ивана Сергеева в московское «Динамо».
Фото: ФК "Динамо"