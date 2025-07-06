По информации «Спорт-Экспресса» «Рубин» заинтересован в подписании бразильского опорного полузащитника «Сантоса» Заносело.
Минувший сезон 24-летний футболист провёл на правах аренды в португальском «Эшториле». Всего за Эшторил провел 46 матчей, в которых забил 3 мяча.
Контракт Заносело с «Сантосом» действует до конца 2027 года. По информации портала Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 2,5 миллиона евро.
Казанцы сыграют на групповом этапе Кубка России в предстоящем сезоне с «Зенитом», «Ахматом» и «Торпедо». В 1-м туре чемпионата России «Рубин» сыграет на выезде с грозненским «Ахматом».
Источник: "Рубин" заинтересовался полузащитником "Сантоса"
Казанский «Рубин» проявляет интерес к полузащитнику бразильского «Сантоса» Заносело.
Фото: ФК "Сантос"