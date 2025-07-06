«Мне понравился, приятное впечатление оставил и по движению, и по качеству работы с мячом. Надеюсь, что достаточно быстро адаптируется. Кто-то его знает, как тот же Лусиано, и в этом отношении ему будет проще адаптироваться. Надеюсь, что тоже будет готов, как и все. Не так много времени, чтобы полноценно влиться в команду и понять требования. Но уже будем через официальные матчи привыкать к той игре, в которую мы играем», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».
Аргентинец вышел в стартовом составе на товарищеский матч с «Балтикой», который прошёл 6 июля в Санкт-Петербурге и завершился поражением сине-бело-голубых со счётом 1:2. Вега был заменен на 68-й минуте.
Аргентинский защитник Вега перебрался в стан «сине-бело-голубых» 3-го июля этого года, подписав контракт до лета 2030 года. Вега стал первым новичком питерского клуба в летнее трансферное окно.
В текущем сезоне на счету Вега 15 матчей за "Архентинос Хуниорс" во всех турнирах. В них футболист отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами. Текущая рыночная стоимость защитника составляет 5 миллионов евро по версии Transfermarkt.
Семак — о дебюте Веги за "Зенит": оставил приятное впечатление, надеюсь на быструю адаптацию
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлениями от первой игры защитника Романа Веги за команду.
Фото: ФК "Зенит"