«Лучший вратарь в РПЛ сейчас – Игорь Акинфеев. Станислав Агкацев? Честно, за «Краснодаром» не слежу. Я вообще за вратарями не слежу, но Игоря Акинфеева знаю лично, приходилось с ним работать. Преклоняюсь перед его талантом, трудолюбием и игрой», — заявил Рыжиков «Совспорту».
Акинфеев — воспитанник академии ЦСКА. За первую команду ЦСКА Игорь выступает с 2003 года. Он шесть раз становился чемпионом Российской Премьер-Лиги, семь раз — обладателем Кубка России, а также в 2005 году выиграл Кубок УЕФА. В 2013 году его признали лучшим футболистом года в России.
В прошедшем сезоне Игорь Акинфеев провёл 28 матчей в РПЛ, и в двенадцати из них его ворота остались неприкосновенными. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
Рыжиков сообщил, кого считает лучшим вратарем РПЛ в данный момент
Бывший голкипер сборной России Сергей Рыжиков назвал лучшего вратаря Российской премьер-лиги.
Фото: ФК ЦСКА