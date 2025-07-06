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Рыжиков сообщил, кого считает лучшим вратарем РПЛ в данный момент

Бывший голкипер сборной России Сергей Рыжиков назвал лучшего вратаря Российской премьер-лиги.
Фото: ФК ЦСКА
«Лучший вратарь в РПЛ сейчас – Игорь Акинфеев. Станислав Агкацев? Честно, за «Краснодаром» не слежу. Я вообще за вратарями не слежу, но Игоря Акинфеева знаю лично, приходилось с ним работать. Преклоняюсь перед его талантом, трудолюбием и игрой», — заявил Рыжиков «Совспорту». 

Акинфеев — воспитанник академии ЦСКА. За первую команду ЦСКА Игорь выступает с 2003 года. Он шесть раз становился чемпионом Российской Премьер-Лиги, семь раз — обладателем Кубка России, а также в 2005 году выиграл Кубок УЕФА. В 2013 году его признали лучшим футболистом года в России.

В прошедшем сезоне Игорь Акинфеев провёл 28 матчей в РПЛ, и в двенадцати из них его ворота остались неприкосновенными. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

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