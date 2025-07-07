"Обсуждаются детали личного контракта и сумма перехода из "Стронгеста". Сделка близка к завершению", - сообщает источник Sport24.
В 2025 году Джейсон Чура провел за боливийский "Стронгест" во всех турнирах 15 матчей и записал на свой счет 6 забитых мячей и 5 голевых передач. На счету атакующего полузащитника 10 матчей в составе национальной команды Боливии, интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего футболиста в 750 тысяч евро.
"Ахмат" может подписать игрока сборной Боливии
Полузащитник сборной Боливии Джейсон Чура может продолжить карьеру в "Ахмате".
Фото: ФК "Ахмат"