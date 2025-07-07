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"Ахмат" может подписать игрока сборной Боливии

Полузащитник сборной Боливии Джейсон Чура может продолжить карьеру в "Ахмате".
Фото: ФК "Ахмат"
"Обсуждаются детали личного контракта и сумма перехода из "Стронгеста". Сделка близка к завершению", - сообщает источник Sport24.

В 2025 году Джейсон Чура провел за боливийский "Стронгест" во всех турнирах 15 матчей и записал на свой счет 6 забитых мячей и 5 голевых передач. На счету атакующего полузащитника 10 матчей в составе национальной команды Боливии, интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего футболиста в 750 тысяч евро.

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