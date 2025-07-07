"Согласен ли я со словами Сергея Вадимовича Степашина, что "Зенит" поступил не по-ленинградски? Я родился в Ленинграде, но был довольно маленьким в те времена, когда там жил, поэтому мне сложно как-то оценивать слова нашего председателя консультативного совета. Я могу с ними только согласиться", - цитирует Пивоварова "РБ Спорт".
Ранее председатель консультативного совета "Динамо" Сергей Степашин заявил, что "Зенит" поступил не по-ленинградски в ситуации с трансфером Ивана Сергеева. Сообщалось, что петербургский клуб пытался препятствовать трансферу Ивана Сергеева в московское "Динамо".
4 июля бело-голубые официально объявили о переходе форварда Ивана Сергеева, контракт с футболистом заключен до лета 2028 года. Ранее нападающий выступал за петербургский "Зенит" и самарские "Крылья Советов". СМИ сообщали, что в переходе нападающего также был заинтересован московский "Спартак".
Гендир "Динамо": согласно со словами Степашина о "Зените"
Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров прокомментировал слова Сергея Степашина о "Зените".
Фото: ФК "Динамо"