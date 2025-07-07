«Был ли у меня разговор со Станковичем по поводу моего будущего в клубе? Каких-то личных бесед не было. Я вернулся, я игрок «Спартака», у меня есть контракт. Поэтому я рассчитываю на то, что буду играть в этой команде.
Буду ли я рассматривать вариант с арендой, если не буду попадать в основу? Посмотрим. Сейчас я не думаю ни о какой аренде, все мысли об игре за «Спартак», - цитирует Зорина Metaratings.ru.
Контракт 21-летнего полузащитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2028 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 675 тысяч евро.
Половину прошлого сезона Зорин провел в «Ахмате» на правах аренды, за который сыграл в 14 матчах. Полузащитник записал в свой актив два гола.
Зорин: сейчас я не думаю ни о какой аренде, все мысли об игре за "Спартак"
Полузащитник московского «Спартака» Даниил Зорин высказался о своем будущем.
Фото: ФК "Ахмат"