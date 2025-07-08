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Конате прокомментировал свое возвращение в "Ахмат"

Форвард Мохамед Конате поделился первыми впечатлениями после возвращения в грозненский «Ахмат».
Фото: ФК "Ахмат"
«Привет, болельщики «Ахмата». Я очень рад, что вернулся домой к вам. Дай бог, все будет хорошо. Будем еще больше работать, чтобы набрать много очков», - сказал форвард в видео, которое опубликовано в Telegram-канале клуба.

Сегодня, 8-го июля, «Ахмат» объявил о возвращении Конате. Нападающий подписал контракт с клубом сроком на три года.

В минувшем сезоне Конате играл за «Эр-Рияд» из Саудовской Аравии. Форвард забил четыре гола и отдал две результативные передачи во всех турнирах.

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