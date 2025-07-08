«Денис получает игровое время в товарищеских играх за «Динамо». Он пользуется шансом, который ему предоставляет Валерий Карпин. Никто не будет выпускать Дениса на поле за красивые глаза. Он очень много работает на сборах. Уверен, что Денис получит шанс в официальных матчах «Динамо», и он воспользуется им», — заявил Бабырь «СЭ».
Макаров стал игроком «Динамо» летом 2021 года, перейдя из «Рубина» за 7,5 миллионов евро. В прошедшем сезоне он провёл 11 матчей в Российской Премьер-Лиге, где забил 1 гол, а также 9 матчей в Кубке России, в которых забил 2 гола и отдал 5 голевых передач.
По оценкам Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 27-летнего полузащитника составляет 1,2 миллиона евро. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2026 года.
Агент Макарова: Денис получит шанс в официальных матчах "Динамо", и он воспользуется им
Агент полузащитника московского «Динамо» Дениса Макарова Алексей Бабырь прокомментировал будущее своего клиента.
Фото: ФК "Динамо"