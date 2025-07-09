"Я бы навряд ли принял предложение "Спартака". Я играл в тех командах, которые бы меня не поняли. Антону желаю удачи, он большой молодец. У него тернистый путь, но каждый сам делает свой выбор", - цитирует Панченко "Матч ТВ".
Московский "Спартак" объявил о переходе нападающего Антона Заболотного на правах свободного агента - футболист заключил контракт с красно-белыми по схеме "1+1".
В прошлом сезоне форвард провел за подмосковные "Химки" во всех турнирах 31 матч и отметился 6 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Ранее Заболотный выступал за ЦСКА, петербургский "Зенит", "Сочи", "Тосно" и ряд других российских клубов.
"Я бы навряд ли принял предложение". Панченко - о переходе Заболотного в "Спартак"
Фото: ФК "Динамо"