- У меня большое сожаление из-за решения об исключении команды из РПЛ. Футболисты здесь ни при чем. В футболе много людей, которые приходят из других профессий и занимались до этого чем-то другим. Так и случилось с "Торпедо". Мне очень жаль, что такой клуб и футбол пострадали из-за определенных негодяев.
Сегодня, 10 июля, КДК РФС принял решение об исключении черно-белых из РПЛ.
Напомним, 21 июня президента московского "Торпедо" Леонида Соболева отправили в СИЗО по делу об оказании влияния на результат матчей с участием его команды. 8 июля сотрудники полиции задержали судью матча 34-го тура Первой лиги, где встречались "Торпедо" против "КАМАЗа". В Первой лиге автозаводцы заняли второе место в турнирной таблице, что позволило им напрямую выйти в Премьер-лигу.
Источник: Metaratings
Семин - об исключении "Торпедо" из РПЛ: очень жаль, что такой клуб и футбол пострадали из-за негодяев
Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин поделился мнением о сегодняшнем решении исключить московское "Торпедо" из РПЛ.
Фото: "Чемпионат"