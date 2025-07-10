По информации журналиста Карпова речь идет о платной аренде с правом выкупа игрока. ЦСКА ищет замену Максиму Мухину и Родриго Вильягре. Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини считает, что Мухину необходимо набирать форму, и рассчитывает отдать его в аренду, несмотря на травму аргентинца. Сам Вильягра избежал серьёзного повреждения крестообразных связок, но повредил боковые и теперь нуждается во времени на восстановление.
Пуэрта рассматривается как потенциальная замена. Проблем с расчётами с клубом из английского Чемпионшипа не ожидается — ранее «Зенит» успешно продал туда Вильсона Изидора.
В завершившемся сезоне хавбек выступал за клуб из Чемпионшипа на правах аренды из «Байера». В конце июня англичане выкупили игрока у леверкузенцев и подписали с ним контракт до лета 2028 года. В активе футболиста один забитый мяч за «Халл» в 31 матче. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость Пуэрты в 3,5 миллиона евро.
Источник: ЦСКА сделал предложение "Халл Сити" по Пуэрте: клуб хочет заменить Мухина и Вильягру
ЦСКА направил предложение «Халл Сити» по трансферу 21-летнего полузащитника Карлоса Пуэрты.
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