- Сергей Николаевич общался со всей командой сразу. Он был очень счастлив, поздравил нас. Сказал, что счастлив и гордится нами. Какой Галицкий человек? Сергей Николаевич - очень важный и хороший человек для игроков, для команды и для всего города. В каком-то смысле он для нас как отец, всегда желает нам самого лучшего, поддерживает, может дать хороший совет. Я хотел бы пожелать Сергею Николаевичу доброго здоровья и долгой жизни. Он нужен всем нам. Мы всегда рады сделать его счастливым, стараемся это делать, - передаёт слова Мозеса Кобнана Metaratings.ru.
"Краснодар" в сезоне-2024/2025 стал чемпионом России, набрав 67 очков и опередив по итогам сезона на одно очко петербургский "Зенит". Для чёрно-зелёных это чемпионство стало первым трофеем в клубной истории.
"Краснодар" был основан в феврале 2008 года российским предпринимателем Сергеем Галицким, который за собственный счёт полностью сформировал клубную инфраструктуру, построил базу и домашний стадион на 33 тысячи мест. В Российской премьер-лиге "быки" дебютировали в сезоне-2011/2012, до чемпионства дважды завоёвывали бронзовые и один раз серебряные медали.
Мозес Кобнан Дэвид рассказал, как Галицкий отреагировал на первое в истории чемпионство "Краснодара"
Вингер "Краснодара" Мозес Кобнан Дэвид рассказал о реакции владельца "быков" Сергея Галицкого на первый в истории клубный трофей - чемпионство сезона-2024/2025 РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"