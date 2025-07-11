- Я бы оставил в РПЛ "Урал". Город, инфраструктура - всё готово на хорошем уровне. Хотелось бы, чтобы такая команда выступала в Премьер-лиге. У меня нет понимания, почему выбор был сделан в пользу "Оренбурга". Считаю, что "Урал" был бы лучше готов к РПЛ, чем "Оренбург". Команда, стадион готовы, не нужно было бы ничего выдумывать, - передаёт слова Матвеева "Чемпионат".
Ранее стало официально известно, что по решению бюро исполкома РФС 16-м участником РПЛ вместо исключённого за организацию договорных матчей московского "Торпедо" выбран "Оренбург". Выбранным клубом также имели возможность стать екатеринбургский "Урал" и воронежский "Факел".
По итогам сезона-2024/2025 "Оренбург" набрал 19 очков в 30 матчах Российской премьер-лиги, занял 15-е место и напрямую вылетел в Первую лигу. "Урал" занял четвёртое место в Первой лиге и в стыковых матчах за право играть в РПЛ уступил грозненскому "Ахмату" (2:1, 0:2).
Матвеев: нет понимания, почему выбор был сделан в пользу "Оренбурга". "Урал" был бы лучше готов к РПЛ
Экс-тренер "Урала" Юрий Матвеев прокомментировал выбор "Оренбурга" в качестве 16-го участника РПЛ вместо исключённого московского "Торпедо".
Фото: ФК "Урал"