- В целом категорически отрицательно оцениваю работу Кахигао в "Спартаке". Нужно было назначать на эту должность российского специалиста. Нельзя назначать человека, который не понимает, где он находится, не знает традиций и взаимоотношений с людьми и агентами в России, - цитирует Червиченко "Чемпионат".
55-летний испанский функционер Франсис Кахигао занял должность спортивного директора московского "Спартака" в начале января 2025 года. Зимой 2025 года состав красно-белых пополнили 27-летний тринидадский нападающий Леви Гарсия (18,7 миллионов евро), 23-летний аргентинский правый вингер Пабло Солари (10 миллионов евро) и 28-летний голкипер ЦСКА Илья Помазун (1,2 миллиона евро), летом 2025 года - выступавший в сезоне-2024/2025 за "Химки" 34-летний нападающий Антон Заболотный (свободный агент).
Червиченко раскритиковал работу спортивного директора "Спартака" Кахигао
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко оценил работу спортивного директора красно-белых Франсиса Кахигао.
Фото: ФК "Спартак"