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Мостовой: я не вижу никакой логики в возвращении "Оренбурга" в РПЛ. Команда вылетела по спортивному принципу

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой отреагировал на новость, что РФС решил вернуть в РПЛ «Оренбург».
Фото: РФС
«Я не вижу никакой логики в возвращении «Оренбурга» в РПЛ, потому что команда вылетела по спортивному принципу в Первую лигу. Клуб не должен был рассматриваться вообще», - цитирует Мостового «Чемпионат».

Сегодня, 11 июля, стало известно, что московское «Торпедо» проведет следующий сезон в Первой лиге, а в РПЛ столичный клуб заменит «Оренбург».

Напомним, новый сезон Российской Премьер-Лиги начнется 18-го июля.

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