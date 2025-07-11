«Я не вижу никакой логики в возвращении «Оренбурга» в РПЛ, потому что команда вылетела по спортивному принципу в Первую лигу. Клуб не должен был рассматриваться вообще», - цитирует Мостового «Чемпионат».
Сегодня, 11 июля, стало известно, что московское «Торпедо» проведет следующий сезон в Первой лиге, а в РПЛ столичный клуб заменит «Оренбург».
Напомним, новый сезон Российской Премьер-Лиги начнется 18-го июля.
Мостовой: я не вижу никакой логики в возвращении "Оренбурга" в РПЛ. Команда вылетела по спортивному принципу
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой отреагировал на новость, что РФС решил вернуть в РПЛ «Оренбург».
Фото: РФС