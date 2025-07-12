"Думаю, "Спартак" обязательно поборется за чемпионство в предстоящем сезоне РПЛ, хотя конкуренция будет очень высокой. Но "Спартак" всегда является претендентом на чемпионство, потому что это клуб с огромной историей, клуб-победитель. Желаю им успехов в новом сезоне", - цитирует Рианчо "РБ Спорт".
По итогам сезона-2024/2025 московский "Спартак" занял четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 57 баллов в 30 встречах. Красно-белые вылетели из розыгрыша Кубка страны, уступив в финале нижней сетки "Ростову" со счетом 1:2.
В 1 туре чемпионата России сезона-2025/2026 "Спартак" сыграет на своем поле с махачкалинским "Динамо". Напомним, что этим летом красно-белые объявили о продлении контракта с главным тренером Деяном Станковичем до лета 2027 года.
Рианчо: "Спартак" всегда является претендентом на чемпионство, потому что это клуб-победитель
Бывший тренер "Спартака" Рауль Рианчо считает, что красно-белые будут бороться за чемпионство в сезоне-2025/2026.
Фото: ФК "Спартак"