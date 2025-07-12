"Думаю, что шансы в этой игре 50 на 50, но лично я буду болеть за ЦСКА. Почему? Давайте не буду отвечать на этот вопрос. Все увидим сегодня на поле. У "Краснодара" есть сыгранный костяк, думаю, проблем у них не возникнет. Но ЦСКА за счет того, что у них новый тренер, может и выиграть", - цитирует Мостового "РБ Спорт".
Сегодня, 12 июля, "Краснодар" сыграет с ЦСКА в матче за Суперкубок России, встреча состоится на "Ак Барс Арене" в Казани, стартовый свисток запланирован на 18:00 по московскому времени.
По итогам минувшего сезона "Краснодар" впервые в истории стал чемпионом России, обойдя в турнирной таблице петербургский "Зенит" на один балл. ЦСКА стал обладателем Кубка страны - в Суперфинале турнира "армейцы" одержали победу над "Ростовом" в серии послематчевых пенальти (0:0, 4:3 - пен.). "Армейцы" являются семикратными обладателями Суперкубка страны.
Мостовой: шансы команд в матче за Суперкубок России 50 на 50, но я буду болеть за ЦСКА
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о предстоящем матче за Суперкубок России.
Фото: Дмитрий Челяпин / Матч ТВ