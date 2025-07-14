«Если Малком вернется в «Зенит», то это будет суперприобретение. Команда заиграет новыми красками. Малком - тот футболист, который, действительно, помогал «Зениту». Он сильный легионер, такие нашему футболу нужны. Тем более у него паспорт российский! Можно одним махом двух зайцев убить», - цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».
Ранее в СМИ появилась информация, что «Зенит» хочет вернуть Малкома. Контракт 28-летнего полузащитника с «Аль-Хилялем» рассчитан до 30 июня 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильца в 23,1 млн евро.
В минувшем сезоне Малком принял участие в 44 матчах во всех турнирах за саудовский клуб, в которых забил 13 голов и отдал 17 результативных передач.
Напомним, в первом туре предстоящего сезона РПЛ «Зенит» сыграет с «Ростовом» на домашнем поле.
Губерниев: Малком сильный легионер, такие нашему футболу нужны
Журналист Дмитрий Губерниев высказался о возможном возвращении нападающего Малкома в «Зенит».
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