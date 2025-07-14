Матчи Скрыть

Клубный чемпионат мира

Новости
Челси
3 - 0 3 0
ПСЖЗавершен

Товарищеские матчи. Клубы

Балтика
2 - 0 2 0
СочиЗавершен
Спартак
4 - 1 4 1
Спартак СуботицаЗавершен
Сочи
2 - 1 2 1
БалтикаЗавершен
Зенит
7 - 1 7 1
ВойводинаЗавершен

Семак - о победе "Зенита" над "Войводиной": счет не отражает соотношение сил

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался после победы команды над сербской «Войводиной» в товарищеском матче (7:1).
Фото: ФК "Зенит"
«Побеждать всегда приятно, но контрольные и товарищеские матчи, которые мы проводим на сборах, не являются приоритетом. Самое главное, что игроки провели на поле весь матч, это важно в преддверии чемпионата. Что касается счета, то он не отражает соотношение сил», - цитирует Семака «Матч ТВ».

В составе «Зенита» по два гола забили Максим Глушенков, Дуглас Сантос и Луис Энрике, а также мяч в свой актив записал Матео Кассьера. У гостей голом отметился Негош Петрович.

Напомним, в первом туре предстоящего сезона РПЛ клуб из Санкт-Петербурга сыграет с «Ростовом» на домашнем поле.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится