«Побеждать всегда приятно, но контрольные и товарищеские матчи, которые мы проводим на сборах, не являются приоритетом. Самое главное, что игроки провели на поле весь матч, это важно в преддверии чемпионата. Что касается счета, то он не отражает соотношение сил», - цитирует Семака «Матч ТВ».
В составе «Зенита» по два гола забили Максим Глушенков, Дуглас Сантос и Луис Энрике, а также мяч в свой актив записал Матео Кассьера. У гостей голом отметился Негош Петрович.
Напомним, в первом туре предстоящего сезона РПЛ клуб из Санкт-Петербурга сыграет с «Ростовом» на домашнем поле.
Семак - о победе "Зенита" над "Войводиной": счет не отражает соотношение сил
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался после победы команды над сербской «Войводиной» в товарищеском матче (7:1).
Фото: ФК "Зенит"