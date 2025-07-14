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Мор - о Жерсоне: здорово, что в нашем чемпионате появляются такие футболисты

Экс-игрок «Спартака» Эдуард Мор высказался о новичке «Зенита» Жерсоне.
Фото: ФК "Зенит"
«Игрок сборной Бразилии, который может на поле абсолютно все - обороняться, атаковать, обыгрывать. Здорово, что в нашем чемпионате появляются такие футболисты. Я не являюсь главным болельщиком «Зенита», но когда появляются такие футболисты, это очень приятно», - цитирует Мора «Матч ТВ».

Сегодня, 13 июля, «Зенит» объявил о подписании контракта с бразильским полузащитником. Соглашение рассчитано до лета 2030 года.

Ранее Жерсон играл за «Фламенго», «Марсель», «Фиорентину», «Рому» и «Флуминенсе».

В 2025 году 28-летний футболист принял участие в 28 матчах за «Фламенго» во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал четыре результативные передачи.

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