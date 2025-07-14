Об этом «железнодорожники» объявили в своем телеграм-канале.
«Удачи, Миша! Дальнейшего роста, успешной игры и побед в составе новой команды», - говорится в посте «Локомотива».
Отмечается, что соглашение с клубом из Беларуси содержит опцию обратного выкупа.
В минувшем сезоне воспитанник «Локомотива» играл за воронежский «Факел». Щетинин принял участие в 18 матчах за «железнодорожников» во всех турнирах. Результативными действиями футболист не отметился.
Напомним, по итогам сезона-2024/25 «Локомотив» занял шестую строчку в турнирной таблице РПЛ. В первом туре предстоящего сезона подопечные Михаила Галактионова сыграют с «Сочи» на домашнем поле 19 июля. Начало - в 18:00 (по мск).
Щетинин покинул московский "Локомотив"
Полузащитник Михаил Щетинин перешел из московского «Локомотива» в дзержинский «Арсенал».
Фото: ФК "Локомотив"