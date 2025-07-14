«У нас сейчас футбол показал, что не всегда выиграют фавориты, что «Краснодар» в финале Суперкубка, что «ПСЖ» в финале Чемпионата мира среди клубов, поэтому деньги и топ-футболисты еще не все решают. Возможно, за счет мотивации, за счет боеспособного коллектива вырывать победы.
Посмотрим, как пройдет следующий сезон. Этим и интересен «Краснодар», который должен приложить в два раза больше усилий, чтобы отстоять титул. Но то, как они играли в Суперкубке, они еще не готовы защитить.
Верю ли, что «Зенит» вернется на трон в этом сезоне? Естественно, он вернется в борьбу за чемпионство. Сделали все для этого, но как это скажется на футболе, никто вам не скажет», - цитирует Булыкина Sport24.
По итогам сезона-2024/25 «Краснодар» выиграл чемпионат России, на второй позиции финишировал «Зенит», а на третьем месте расположился ЦСКА.
Отметим, что в матче за Суперкубок России «быки» уступили армейцам со счетом 0:1.
Добавим, что новый сезон РПЛ начнется 18-го июля. В стартовом матче московское «Динамо» сыграет с «Балтикой» на домашнем стадионе.
Булыкин - о предстоящем сезоне РПЛ: у нас футбол показал, что не всегда выигрывают фавориты
Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от предстоящего сезона РПЛ.
Фото: РФС