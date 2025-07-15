"Я считаю, что это очень хороший игрок и наш спортивный блок выделяет его как одного из лучших крайних защитников. Но на данный момент никаких предложений не делается", - цитирует Малышева "СЭ".
Ранее в СМИ появилась информация, что московский "Спартак" в летнее трансферное окно намерен подписать защитника "Локомотива" Илью Самошникова. Сообщалось, что рассматривается вариант с обменом полузащитника красно-белых Данила Пруцева.
В прошлом сезоне Илья Самошников вышел на поле в составе "Локомотива" в 33 встречах и отметился 4 забитыми мячами и 4 результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего футболиста в 3,5 миллиона евро.
"Один из лучших крайних защитников". В "Спартаке" высказались о возможном подписании Самошникова
Генеральный директор "Спартака" Олег Малышев прокомментировал информацию о возможном переходе защитника "Локомотива" Ильи Самошникова.
Фото: ФК "Локомотив"