"Хотя у него сейчас и травма, я бы мог отметить его как самого совершенного российского нападающего, против которого играл. Очень многое умеет. Если условный Соболев обладает каким-то одним или двумя хорошими качествами, то у Тюкавина их гораздо больше. Он мне показался еще умным форвардом. Он не такой прямолинейный, как некоторые игроки. Может что-то необычное придумать", - приводит слова Шумахова "Матч ТВ".
Нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин получил травму в матче 19-го тура РПЛ сезона-2024/2025 с "Ростовом" (1:1). У форварда был диагностирован разрыв крестообразных связок колена - сообщалось, что футболист вернется на поле осенью текущего года.
Всего в прошлом сезоне форвард провел в составе бело-голубых 22 матча и записал на свой счет 8 забитых мячей и 3 голевые передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего россиянина в 16 миллионов евро, контракт футболиста с бело-голубыми рассчитан до конца июня 2030 года.
На счету Константина Тюкавина 6 матчей в составе национальной команды России и 1 забитый гол.
Защитник махачкалинского "Динамо" Шумахов: Тюкавин - самый совершенный российский нападающий
Вице-капитан махачкалинского "Динамо" Идар Шумахов оценил игру нападающего "Динамо" Константина Тюкавина.
Фото: ФК "Динамо"