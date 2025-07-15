«ЦСКА точно будет бороться за тройку. В матче за Суперкубок России армейцы играли против чемпиона, поэтому логично, что они будут в борьбе за титул. Если бы тренером остался Николич, то можно было бы громче говорить о чемпионстве. Тактика у команды поменяется. Первое впечатление о Челестини? Пока никакого. В матче за Суперкубок сработал стандарт, который футболисты отрабатывали в прошлом году. Это наработка с прошлого сезона. Может, новое изменение — это попытка высокого прессинга», — заявил Алдонин «РБ Спорт».
Фабио Челестини был официально назначен на пост главного тренера ЦСКА 20 июня. Ранее специалист занимал аналогичную должность в ряде швейцарских клубов.
Под руководством Челестини ЦСКА выиграл Суперкубок России, обыграв «Краснодар» со счетом 1:0.
В первом туре предстоящего сезона РПЛ армейцы сыграют с «Оренбургом» в гостях 21 июля. Начало - в 17:30 (по мск).
Алдонин: ЦСКА играли против чемпиона, поэтому логично, что они будут в борьбе за титул
Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин в интервью «РБ Спорт» выразил уверенность, что армейцы будут в тройке РПЛ в новом сезоне.
Фото: ФК ЦСКА