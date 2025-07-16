"Даже Солдатенков только приступил к тренировочному процессу, а чемпионат начинается. Предвижу, что мы будем играть одним составом, а к 5-му туру будет наигран совсем другой. Нам надо сбалансировать команду, у ребят разная подготовка. Тренерам надо это правильно оценить и расставить правильные акценты", — приводит слова Адиева "Матч ТВ".
Ранее стало известно, что в начале летних сборов клуб покинуло несколько футболистов, в том числе нападающий Иван Сергеев и полузащитник Роман Ежов. Таким образом, на тренировках самарской команды присутствовали всего несколько игроков основного состава. Кроме того, в команду перешли защитник Алексей Сутормин, нападающие Джимми Марин и Вадим Раков.
Первый матч нового сезона "Крылья Советов" проведут с тольяттинским "Акроном" 19 июля на "Солидарность Самара Арене". Игра начнётся в 15:30 по московскому времени.
Тренер "Крыльев Советов" Адиев: в начале сезона будем играть одним составом, а к пятому туру будет другой
Главный тренер "Крылья Советов" заявил, что из-за большого количества травм и разного уровня подготовки игроков состав команды может меняться по ходу сезона.
Фото: "Матч ТВ"