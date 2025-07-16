По информации журналиста Карлоса Аранго интерес к игроку проявляют «Зенит» и «Спартак».
22-летний защитник проводит сезон в составе американского «Портленд Тимберс», где с начала чемпионата успел принять участие в 18 матчах, отметившись голом и голевой передачей. Всего за клуб у него 92 матча, в которых он забил 4 гола и сделал 10 ассистов. Выступает за них с лета 2022 года, перейдя за 1,73 миллионов евро из колумбийского клуба «Индепендьенте Медельин».
Текущая рыночная стоимость защитника состаляет 3 миллионов евро по версии Transfermarkt. Контракт с клубом рассчитан до конца 2027 года.
Источник: защитник "Портленд Тимберс" интересен "Зениту" и "Спартаку"
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