По информации O Dia Жерсон и Уэсли — близкие друзья, ранее они вместе играли за «Фламенго», и хавбек сине-бело-голубых стал для партнёра примером для подражания. «Зенит» уже сделал предложение в размере €28 млн с учётом бонусов, конкуренцию питерцам в борьбе за игрока составляет «Рома», готовая заплатить €30 млн.
В текущем сезоне 21-летний защитник уже успел провести 26 матчей в Бразилии, в которых ему удалось забить 1 гол и сделать 3 голевых передач. По данным Transfermarkt, текущая трансферная стоимость бразильца составляет 20 миллионов евро. Его контракт с клубом рассчитан до конца 2028 года.
Источник: Жерсон уговаривает защитника "Фламенго" перейти в "Зенит"
Полузащитник «Зенита» Жерсон старается убедить правого защитника «Фламенго» Уэсли Франка продолжить карьеру в России.
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