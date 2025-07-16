Источник: Жерсон уговаривает защитника "Фламенго" перейти в "Зенит"

Полузащитник «Зенита» Жерсон старается убедить правого защитника «Фламенго» Уэсли Франка продолжить карьеру в России.
Фото: IMAGO
По информации O Dia Жерсон и Уэсли — близкие друзья, ранее они вместе играли за «Фламенго», и хавбек сине-бело-голубых стал для партнёра примером для подражания. «Зенит» уже сделал предложение в размере €28 млн с учётом бонусов, конкуренцию питерцам в борьбе за игрока составляет «Рома», готовая заплатить €30 млн.

В текущем сезоне 21-летний защитник уже успел провести 26 матчей в Бразилии, в которых ему удалось забить 1 гол и сделать 3 голевых передач. По данным Transfermarkt, текущая трансферная стоимость бразильца составляет 20 миллионов евро. Его контракт с клубом рассчитан до конца 2028 года.

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