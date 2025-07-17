Матчи Скрыть

Григорян - о "Краснодаре": это не та команда, которую мы привыкли видеть

Российский тренер Александр Григорян высказался о «Краснодаре».
Фото: ПФК ЦСКА
«У «Краснодара» теперь появилось колоссальное преимущество. Ментально «Краснодар» - уже не «Краснодар». Не та команда, которую мы привыкли видеть. Нет той легкой порхающей игры, нет прежнего стиля. Теперь это команда-воин. Они хороши в гонке на истощение», - цитирует Григоряна «Матч ТВ».

Напомним, по итогам сезона-2024/25 «Краснодар» занял первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 67 очков.

В первом туре предстоящего сезона «быки» сыграют с «Пари НН» в гостях 20-го июля. Начало - в 15:30 (по мск).

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится