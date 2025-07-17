«У «Краснодара» теперь появилось колоссальное преимущество. Ментально «Краснодар» - уже не «Краснодар». Не та команда, которую мы привыкли видеть. Нет той легкой порхающей игры, нет прежнего стиля. Теперь это команда-воин. Они хороши в гонке на истощение», - цитирует Григоряна «Матч ТВ».
Напомним, по итогам сезона-2024/25 «Краснодар» занял первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 67 очков.
В первом туре предстоящего сезона «быки» сыграют с «Пари НН» в гостях 20-го июля. Начало - в 15:30 (по мск).
Григорян - о "Краснодаре": это не та команда, которую мы привыкли видеть
Российский тренер Александр Григорян высказался о «Краснодаре».
Фото: ПФК ЦСКА