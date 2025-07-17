Матчи Скрыть

Быстров: Жирков - мой самый неприятный оппонент на поле

Экс-игрок сборной России Владимир Быстров рассказал, против какого футболиста ему было наименее комфортно играть.
Фото: ФК "Зенит"
«Юрий Жирков - мой самый неприятный оппонент на поле. Против него всегда очень сложно было играть», - сказал Быстров в новом выпуске программы «О, Родной футбол!».

Напомним, российский полузащитник играл за «Зенит», «Спартак», «Анжи», «Краснодар» и «Тосно». Профессиональную карьеру футболиста Быстров завершил в 2018 году.

Жирков выступал за тамбовский «Спартак», ЦСКА, лондонский «Челси», «Анжи», московское «Динамо», «Зенит» и за подмосковные «Химки». 12 февраля 2023 года футболист объявил о завершении карьеры.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится