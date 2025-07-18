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Данил Пруцев оценил прошедший сезон "Спартака"

Полузащитник московского "Спартака" Даниил Пруцев оценил результат команды в прошедшем сезоне.
Фото: ФК "Спартак"
— Неудачный. Задачи были одни, а по итогу все вышло иначе, [а не как мы ожидали]. Первую часть сезона провели успешно, выдали победную серию. А после зимних сборов что-то сломалось. Что — не знаю до сих пор, — сказал Пруцев в интервью Sport24.

В минувшем сезоне московский "Спартак" в Российской Премьер-Лиге занял четвертое место, набрав 57 очков. Также команда вылетела в финале Пути регионов Кубка России, проиграв "Ростову" 1-2.

Пруцев сыграл 30 матчей во всех турнирах за красно-белых в прошедшем сезоне, отметился одним забитым мячом и четырьмя голевыми передачами.

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