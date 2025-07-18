"Сейчас начинается новая эпоха, новый тренер и новые возможности. Я смогу оправдать веру ЦСКА в меня и доказать свою значимость", - цитирует Алеррандро "РИА Новости Спорт".
Алеррандро перешел в ЦСКА из бразильского "РБ Брагантино" зимой 2025 года за 4,2 миллиона евро и заключил контракт с клубом до конца 2027 года. В прошлом сезоне бразилец провел за "армейцев" во всех турнирах 7 матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего форварда в 3,5 миллиона евро.
Алеррандро: я смогу оправдать веру ЦСКА в меня
Нападающий ЦСКА Алеррандро уверен, что сможет оправдать доверие клуба.
Фото: ПФК ЦСКА