- Я не считаю, что мы стали слабее. Мы просто сейчас делаем все по-другому: есть другие игроки, которые тренируются, привыкают к своей роли. Может быть, с одной стороны нам нужно где-то поработать и набрать, а где-то, наоборот, мы прибавили.
Напомним, в нынешнее летнее трансферное окно "Ростов" покинули нападающий Николай Комличенко, перешедший в московский "Локомотив", и центральный защитник Максим Осипенко, перебравшийся в столичное "Динамо". Зимой ростовчане лишились своего капитана Данила Глебова, также присоединившегося к бело-голубым.
В первом туре нового сезона Российской Премьер-Лиги "Ростов" сыграет в гостях против петербургского "Зенита". Встреча запланирована на 20 июля, начало - в 18:00 по Москве.
Источник: "РБ Спорт"
Альба: не считаю, что с уходом Осипенко и Комличенко "Ростов" стал слабее
Главный тренер "Ростова" Джонатан Альба ответил на вопрос, ослабил ли команду уход защитник Максима Осипенко и форварда Николая Комличенко этим летом.
Фото: ФК "Ростов"