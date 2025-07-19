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Пономарев: не очень понятно, во что играло "Динамо"

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев заявил, что игра "Балтики" в первом туре Российской Премьер-Лиги была интереснее, чем "Динамо".
Фото: "Матч ТВ"
"Не очень понятно, во что играли в этом матче динамовцы: как будто просто надеялись на удачу. Мне в этой встрече даже больше понравилась игра "Балтики": она была разумная. В мяче, который они забили, правда, Лунев серьезно ошибся на выходе, но в целом атака у гостей была хорошая. По игре, конечно, ничья, но"Балтика" смотрелась лучше", – приводит слова Пономарева "Матч ТВ".

Московское "Динамо" встретилось с калининградской "Балтикой" в матче первого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2025/26. Игра завершилась ничьей со счетом 1:1. Счет открыл нападающий "Балтики" Брайан Хиль на 12-й минуте. Ответ хозяев последовал на 48-й минуте, автором гола стал защитник бело-голубых Хуан Касерес.

Напомним, матч стал дебютным для Валерия Карпина на посту главного тренера "Динамо". "Балтика" провела первую игру после возвращения в высшую лигу после сезона, проведенного в Первой Лиге.

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