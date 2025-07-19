Экс-директор "Спартака" Шикунов – о составе команды: будет тяжело бороться с "Зенитом"

"С нынешним составом будет тяжело бороться с "Зенитом", у команды большие проблемы. По последним товарищеским матчам можно сказать, что у команды проблемы с защитой, да и в атаке тоже все не очень, учитывая, что Угальде не было, а Гарсия вышел на 15 минут. Одного Заболотного мало, чтобы бороться за чемпионство", – приводит слова Шикунова "Матч ТВ".
Напомним, в межсезонье красно-белые подписали только одного нового игрока. Им стал форвард "Химок" Антон Заболотный, который подписал соглашение с клубом на один год. Кроме того, "Спартак" продлил контракт Деяном Станковичем, который занимает пост главного тренера команды с лета 2024-го года. Под его руководством клуб стал четвертым в турнирной таблице РПЛ по итогам сезона-2024/25. "Зенит" расположился на второй строчке. Последний раз красно-белые брали титул чемпионов страны в 2017 году.
Первую игру сезона-2025/26 "Спартак" проведет с махачкалинским "Динамо" в субботу, 19 июля. "Зенит" примет "Ростов" в воскресенье, 20 июля.