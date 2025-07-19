Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Акрон
15:30
Крылья СоветовНе начат
Локомотив
18:00
СочиНе начат
Спартак
20:30
Динамо МхНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Уфа
16:00
СКА-ХабаровскНе начат
Шинник
16:30
УралНе начат
Волга Ул
17:00
РоторНе начат
Арсенал Тула
19:00
КАМАЗНе начат

В "Динамо" рассказали, когда Чавес выйдет на поле

Врач "Динамо" Александр Родионов заявил, что полузащитник команды Луис Чавес не примет участия в матчах до конца 2025 года в связи с восстановлением после травмы.
Фото: Global Look Press
"Как идет восстановление Чавеса? В этом году точно не сыграет. Операция прошла, восстановление идет хорошо", — приводит слова Родионова "Матч ТВ".

Ранее стало известно, что Чавес успешно перенес операцию на крестообразной связке правого колена. Полузащитник получил травму в июне на тренировке в составе сборной Мексики при подготовке к четвертьфиналу Золотого Кубка КОНКАКАФ.

Мексиканец выступает за московскую команду с лета 2023 года, его соглашение с клубом рассчитано до июня 2027 года. Его трансферная стоимость, по данным портала Transfermarkt, составляет 8 миллионов евро.

Первый матч текущего сезона "Динамо" провело в пятницу, 18 июля с калининградской "Балтикой". Команды сыграли вничью со счетом 1:1. В следующий раз "Динамо" примет "Ростов" 26 июля.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится