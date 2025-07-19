Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Акрон
15:30
Крылья СоветовНе начат
Локомотив
18:00
СочиНе начат
Спартак
20:30
Динамо МхНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Уфа
16:00
СКА-ХабаровскНе начат
Шинник
16:30
УралНе начат
Волга Ул
17:00
РоторНе начат
Арсенал Тула
19:00
КАМАЗНе начат

Гафин рассказал, что травмы сильно ударили по "Динамо"

Председатель совета директоров московского "Динамо" Дмитрий Гафин высказался о травмированных футболистов.
Фото: ФК "Динамо"
"Все травмы сильно ударили, начиная от Тюкавина, продолжая Артуром, Чавесом, на поле не было Лаксальта, Маухуба, Майсторовича. Поэтому, конечно, же эти футболисты нам пригодились бы", - цитирует Гафина "СЭ".

Вчера, 18 июля, московское "Динамо" на своем поле сыграло вничью с калининградской "Балтикой" (1:1) в 1 туре Российской Премьер-Лиги.

Этим летом бело-голубые подписали центрального защитника Максима Осипенко, который ранее выступал за "Ростов", и Ивана Сергеева из "Крыльев Советов". Ранее сообщалось, что в ближайшее время полузащитник "Динамо" Хорхе Карраскаль перейдет в бразильский "Фламенго".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится