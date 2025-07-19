"Все травмы сильно ударили, начиная от Тюкавина, продолжая Артуром, Чавесом, на поле не было Лаксальта, Маухуба, Майсторовича. Поэтому, конечно, же эти футболисты нам пригодились бы", - цитирует Гафина "СЭ".
Вчера, 18 июля, московское "Динамо" на своем поле сыграло вничью с калининградской "Балтикой" (1:1) в 1 туре Российской Премьер-Лиги.
Этим летом бело-голубые подписали центрального защитника Максима Осипенко, который ранее выступал за "Ростов", и Ивана Сергеева из "Крыльев Советов". Ранее сообщалось, что в ближайшее время полузащитник "Динамо" Хорхе Карраскаль перейдет в бразильский "Фламенго".
Гафин рассказал, что травмы сильно ударили по "Динамо"
Председатель совета директоров московского "Динамо" Дмитрий Гафин высказался о травмированных футболистов.
Фото: ФК "Динамо"