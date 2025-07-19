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"Игроков у "Спартака" девать некуда". Сёмин рассказал, чего ждать от красно-белых в новом сезоне РПЛ

Экс-главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин поделился ожиданиями по поводу московского "Спартака" в сезоне-2025/2026.
Фото: РПЛ
- От "Спартака" стоит ждать хорошей игры и победных настроений, такие, которые были у Романцева. А игроков у "Спартака" девать некуда. У них даже перебор. Наверное, надо у каждого игрока найти наилучшие качества, развить их и продолжать. Какие задачи у "Спартака"? Конечно, задача - выиграть чемпионат. Другое дело - справятся они или нет. Сегодня для "Спартака" начинается чемпионат - вот и посмотрим, - передаёт слова Сёмина Metaratings.ru.

Московский "Спартак" обладает вторым по общей стоимости составом в Российской премьер-лиге - 118,05 миллионов евро по оценке аналитического портала Transfermarkt. Красно-белые уступают по этому показателю только петербургскому "Зениту", состав которого оценивается в 206,8 миллионов евро.

В прошедшем сезоне-2024/2025 "Спартак" под руководством своего нынешнего главного тренера серба Деяна Станковича занял четвёртое место, набрав 57 очков в 30 матчах чемпионата России. В Кубке страны красно-белые дошли до финала нижней сетки плей-офф (Пути регионов), где проиграли на своём поле "Ростову" (1:2).

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