- "Локомотив" обязан обыграть "Сочи". Думаю, "Локомотив" это сделает и заберёт три очка. Начало чемпионата всегда очень опасное даже для фаворитов, но у кого есть характер, тот всё равно побеждает. У "Локомотива" есть характер. Он заберёт три очка у "Сочи", - передаёт слова Джанашии Metaratings.ru.
Матч 1 тура Российской премьер-лиги сезона-2025/2026 между московским "Локомотивом" и "Сочи" пройдёт 19 июля на столичной "РЖД Арене". Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
В прошедшем сезоне-2024/2025 "Локомотив" занял шестое место в РПЛ, набрав 53 очка в 30 матчах, "Сочи" финишировал пятым в Первой лиге и благодаря неполучению лицензии РФС-I новороссийским "Черноморцем" смог сыграть в стыковых матчах, где обыграл "Пари НН" (1:2, 3:1).
Джанашия: начало чемпионата всегда опасно для фаворитов, но "Локомотив" обязан обыграть "Сочи"
Экс-нападающий "Локомотива" Заза Джанашия поделился ожиданиями от матча "железнодорожников" и "Сочи" в 1 туре РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"