Гендиректор "Спартака": качество судейства не соответствовало уровню РПЛ. Будем обращаться в ЭСК

- Качество судейства в сегодняшнем матче не соответствовало уровню РПЛ. Было слишком много моментов, которые трактовались некорректно. Это и игра рукой в штрафной, и несправедливо отмененный гол Литвинова, и наступ на Умярове, непоказанные желтые карточки. Конечно, мы будем обращаться в ЭСК и с нетерпением будем ждать вердикта.
Московский "Спартак" стартовал с победы в новом сезоне Российской Премьер-Лиги. Сегодня, 19 июля, команда Деяна Станковича принимала на своем поле махачкалинское "Динамо". Игра на стадионе "Лукойл Арена" в Москве завершилась со счетом 1:0. Победный мяч на свой счет записал бразильский форвард Маркиньос, забивший на 38-й минуте.
Бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым по ходу поединка не назначила два пенальти в ворота гостей, а также не засчитала четыре забитых красно-белыми гола.
Источник: "СЭ"