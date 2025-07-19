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Гендиректор "Спартака": качество судейства не соответствовало уровню РПЛ. Будем обращаться в ЭСК

Генеральный директор "Спартака" Олег Малышев высказался о работе арбитров в матче с махачкалинским "Динамо" в 1-м туре РПЛ (1:0).
Фото: ФК "Спартак"
- Качество судейства в сегодняшнем матче не соответствовало уровню РПЛ. Было слишком много моментов, которые трактовались некорректно. Это и игра рукой в штрафной, и несправедливо отмененный гол Литвинова, и наступ на Умярове, непоказанные желтые карточки. Конечно, мы будем обращаться в ЭСК и с нетерпением будем ждать вердикта.

Московский "Спартак" стартовал с победы в новом сезоне Российской Премьер-Лиги. Сегодня, 19 июля, команда Деяна Станковича принимала на своем поле махачкалинское "Динамо". Игра на стадионе "Лукойл Арена" в Москве завершилась со счетом 1:0. Победный мяч на свой счет записал бразильский форвард Маркиньос, забивший на 38-й минуте.

Бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым по ходу поединка не назначила два пенальти в ворота гостей, а также не засчитала четыре забитых красно-белыми гола.

Источник: "СЭ"

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