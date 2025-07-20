"На мой взгляд, точно был пенальти. Были решения, с которыми я был не согласен", - приводит слова Мангаша "Матч ТВ".
Вчера, 19 июля, московский "Спартак" на своем поле одержал победу над махачкалинским "Динамо" со счетом 1:0, единственный забитый мяч на свой счет записал полузащитник красно-белых Маркиньос.
Главный арбитр встречи Василий Казарцев отменил три забитых мяча красно-белых из-за офсайда и один - из-за нарушения правил в атаке. Также судейская бригада после видеопросмотра в первом тайме не поставила пенальти в ворота махачкалинского "Динамо" - в том эпизоде Рикарду Мангаш вел борьбу с Мохамедом Аззи и мяч попал в руку защитника гостей. После видеопросмотра арбитры определили, что Мангаш перед попаданием мяча в руку Аззи нарушил правила.
Защитник "Спартака" Мангаш прокомментировал судейство в матче с махачкалинским "Динамо"
Защитник московского "Спартака" Рикарду Мангаш прокомментировал судейство в матче 1 тура РПЛ с махачкалинским "Динамо".
Фото: ФК "Спартак"